Совкомбанк в ходе OFFICEPARTY в Банки.ру презентовал новую программу лояльности по карте «Халва» : она придет на смену акции «Любимая покупка».

Программа под названием «бонус 5х10» — это игра, состоящая из 30 уровней, каждый из которых позволяет получать повышенную награду от покупок в магазинах-партнерах. Бонус можно получить в виде дополнительного кэшбэка за покупки своими деньгами или месяцев рассрочки на покупки заемными средствами.

Перейти на один уровень выше можно, сделав от пяти покупок за отчетный период на общую сумму от 10 тыс. рублей (5 тыс. рублей для «Социальной Халвы») собственными или заемными средствами в любых магазинах. При наличии кредита или вклада в банке повышение уровней идет в два раза быстрее. Чтобы оставаться на достигнутом уровне, нужно сделать хотя бы одну покупку за месяц. Если по «Халве» не было ни одной покупки или была допущена просрочка по карте или любому кредиту банка, то уровень снизится.

Воспользоваться наградой можно на любом этапе. Размер бонуса будет равняется текущему уровню. То есть финальный бонус может составить +30% кэшбека (до 5 тыс. рублей) от любой покупки, совершенной за последние два месяца (своими деньгами у партнеров). Либо клиент может воспользоваться альтернативой, получив дополнительно 30 месяцев дополнительной рассрочки (максимум 36 месяцев с учетом сроки рассрочки магазина) на одну будущую покупку (заемными средствами у партнеров). После использования бонуса игра начинается заново с нулевого уровня.

Чтобы воспользоваться бонусом, с момента старта необходимо сделать от 30 покупок в рассрочку (от 100 рублей каждая). По картам «Халва» с кредитным лимитом 0,1 рубля банк гарантирует его увеличение при совершении шести отчетных периодов подряд от пяти покупок на общую сумму от 10 тыс. рублей своими средствами (при отсутствии просрочки по кредитам в любых банках).

Новая акция с повышенными бонусами будет работать в дополнение к существующей программе лояльности и 6%-му кешбэку на покупки в магазинах-партнеров.

«По сути вы как клиент можете легальным способом грабить Совкомбанк, каждый месяц зарабатывать свой стандартный кешбэк, проценты на остаток, покупая что-то в рассрочку у партнеров, ну и, соответственно играя в нашу игру», сообщила заместитель управляющего директора Совкомбанка Анна Камбулова.