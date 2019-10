Используя кипрский филиал банка, бывшие владельцы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий и Алексей Ананьевы, заочно арестованные Басманным судом для международного розыска, за пять дней под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд рублей, 575 млн долларов и 24,4 млн евро, а еще за один день легализовали 39 млрд рублей и 169 млн долларов. Об этом сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на версию следствия.

Как следует из материалов расследования, крупнейшим акционером банка являлась зарегистрированная ТПП Амстердама компания Promsvyaz Capital B.V.. Сама Promsvyaz Capital B.V. на паритетных началах контролировалась Antracite Investment Ltd и Urgula Platinum Ltd. Оставшаяся часть акций досталась Menrela Ltd. Все эти компании в равных долях принадлежали Алексею и Дмитрию Ананьевым, уверены в СКР. При этом братья занимали посты председателя совета директоров и предправления Промсвязьбанка.

ЦБ потребовал от руководства ПСБ в декабре 2017 года экстренно доформировать резервы в сумме 104,6 млрд рублей, наложив запрет на крупные операци. Но, рассмотрев новый отчет Промсвязьбанка, регулятор пришел к выводу, что он «прямо свидетельствовал о необходимости назначения» временной администрации.

Как раз в это время Алексей и Дмитрий Ананьевы, а также неустановленные лица объединились в организованную преступную группу для «противоправного хищения денежных средств» финансовой структуры. Для этого банкиры в декабре 2017 года заключили 24 договора с подконтрольными им компаниями о сделке по купле-продаже различных ценных бумаг.

Несмотря на полную оплату со стороны ПСБ, ценные бумаги «не были поставлены», а условия договоров не выполнены, что позволило организаторам преступной группы присвоить 66,3 млрд рублей, 575 млн долларов и 24,4 млн евро. На втором этапе криминальной схемы, считает СКР, «по фиктивным основаниям» в один день, 14 декабря 2017 года, в пользу компании Peters International Investment по указанию Ананьевых были переведены 31,7 млрд рублей, а также под видом займа еще 8,2 млрд рублей. Спустя еще несколько часов все полученные деньги, включая еще более 160 млн долларов, были раздроблены и перечислены еще на девять компаний, расчетные счета которых также находились в кипрском филиале ПСБ.

После установления этих обстоятельств СКР квалифицировал действия братьев Ананьевых как растрату в особо крупном размере и легализацию похищенного.