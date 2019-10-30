Чистая прибыль группы Сбербанка за девять месяцев текущего года составила 702,8 млрд рублей, отдельно за III квартал — 230,8 млрд, а с учетом эффекта от продажи турецкого Denizbank — 633 млрд и 156,1 млрд рублей соответственно. Такие данные отчетности по МСФО на 30 сентября приводятся в релизе кредитной организации.

«Чистая прибыль группы от продолжающейся деятельности составила 230,8 млрд рублей (плюс 6,3% год к году) за отчетный квартал, или 702,8 млрд рублей за девять месяцев 2019 года (плюс 8% год к году). На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ, а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности. Таким образом, чистая прибыль группы с учетом эффекта от продажи Denizbank составила 156,1 млрд рублей (минус 31,6% год к году) за отчетный квартал, или 633 млрд рублей за девять месяцев 2019 года (минус 3,4% год к году)», — разъясняется в сообщении.

Рентабельность капитала по итогам III квартала, рассчитанная с учетом прибыли от продолжающейся деятельности, составила 22,4%, рентабельность капитала с учетом эффекта от продажи Denizbank — 15,2%. Рентабельность активов составила 3,1%, с учетом эффекта от продажи Denizbank — 2%.

Объем кредитов группы до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) увеличился на 2,8% за квартал до 21,2 трлн рублей.

Количество активных клиентов — физических лиц выросло на 2,3 млн человек, превысив 95 млн. Количество активных корпоративных клиентов Сбербанка приблизилось к 2,5 млн с долей продаж в цифровых каналах около 50%.



«В результате сделки (по продаже Denizbank) достаточность базового капитала выросла на 123 базисных пункта. В этом квартале произошел разворот в динамике кредитного портфеля корпоративных клиентов и существенное ускорение роста чистого комиссионного дохода. Важно отметить и рост частоты использования цифровых сервисов Сбербанка через мобильное приложение: так, показатель вовлеченности DAU/MAU (количество активных месячных пользователей / количество ежедневных пользователей) вырос до 41,4%. Уверенное развитие всех ключевых направлений бизнеса позволяет нам подтвердить прогноз по ROE (рентабельности капитала) на целевом уровне выше 20%», — отметил заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка Александр Морозов.