Средний курс доллара за текущий год составит 65 рублей. Такой прогноз представлен в презентации для инвесторов, подготовленной к выходу квартальной и девятимесячной отчетности группы Сбербанка по МСФО.

В Сбербанке напоминают, что ранее, в июле 2019 года, он прогнозировал более низкий средний курс по итогам этого года: 64,6 рубля.

Прогнозы на следующие два года также повышены. Так, средний курс в 2020 году, как ожидают в Сбербанке, составит 65,5 рубля за доллар (против 64,5 рубля в июльском прогнозе), в 2021 году — 66 рублей (против 65 рублей в предыдущим прогнозе).

Сегодняшний официальный курс Центробанка — 63,87 рубля за доллар (курс на завтра — 63,77 рубля). Согласно публиковавшимся ранее в этом месяце данным ЦБ , средний номинальный курс доллара США за первые девять месяцев этого года составил 65,07 рубля.



На днях эксперты Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ ухудшили оценку фундаментально обоснованного курса рубля до 62 рублей за доллар (с 61 рубля по июльской оценке), а в Высшей школе экономики не исключили, что российская валюта до конца года может ослабнуть до 66—68 рублей за доллар.