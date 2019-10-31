Сбербанк ожидает замедления темпов роста российского рынка необеспеченного потребительского кредитования в 2020 году до 10% на фоне мер ЦБ по охлаждению сегмента, сообщил старший вице-президент Сбербанка Джангир Джангиров в ходе телефонной конференции.

«Мы ожидаем, что этот рынок будет замедляться, учитывая последние тенденции в последних кварталах. Центробанк ожидает [темпов роста на уровне] 10%, мы близки к этому значению — 10% в 2020 году», — отметил Джангиров.

С 1 октября кредитные организации по требованию ЦБ должны учитывать показатель долговой нагрузки заемщика — то есть какую долю ежемесячного дохода он тратит на выплаты по всем оформленным на него займам. При высоком показателе банк будет вынужден увеличивать резервы по кредитам, а это для него невыгодно.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что рынок уже начал охлаждаться, и ожидает динамики на уровне 10%.

За январь — сентябрь 2019 года портфель необеспеченных потребкредитов в российских банках вырос на 21,1% в годовом выражении.