Показатель личной инфляции россиян (дефлятор) в сентябре 2019 года составил минус 0,3%, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

По словам президента исследовательского холдинга «Ромир», доктора социологических наук Андрея Милехина, причиной такого сокращения стало снижение цен на продовольственные товары, в основном за счет плодовоовощной продукции, которое также повлияло и на сезонное снижение общих потребительских расходов. Падение индекса в этом месяце смягчилось стабильностью цен на жилищно-коммунальные услуги и бензин, добавил он.

Годовые значения дефлятора и инфляции (то есть накопленные за период с января по сентябрь) составили 2,7% и 2,3% соответственно. С точки зрения разницы в абсолютных значениях, дефлятор и инфляция продолжат идти максимально ровно друг с другом весь наблюдаемый период, говорится в сообщении холдинга.