Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с проблемой невыплаты страховой части пенсии при выходе на пенсию работающих многодетных матерей, являющихся опекунами.

Об этом глава государства заявил в четверг в ходе встречи с представителями общественности Калининградской области. Он уточнил, что соответствующее поручение уже дано правительству.

«Безобразие, это не ирония, не шутки, я эту проблему знаю, я уже поручение правительству дал, эта несправедливость должна быть устранена», — сказал Путин.