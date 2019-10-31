«ВТБ Пенсионный фонд» провел первую онлайн-выплату негосударственной пенсии через сервис «Личный кабинет». Об этом сообщается в пресс-релизе органиазции.

Новый сервис позволяет клиентам НПФ подавать заявление о назначении негосударственной пенсии онлайн на сайте фонда в личном кабинете. Копии необходимых документов загружаются в виде сканов и подписываются простой электронной подписью.

В момент подачи заявления и в соответствии с выбранной пенсионной схемой клиент самостоятельно подбирает комфортные параметры: периодичность, размер пенсии, а также размер первой выплаты. Выплата производится только на банковские реквизиты получателя.