Самые счастливые люди работают в России в медицине, фармацевтике и на госслужбе, а самыми несчастными оказались специалисты в автомобильном бизнесе и представители рабочих профессий. Об этом говорится в исследовании компании по трудоустройству Headhunter, которое подготовлено для ТАСС.

В ходе опроса респонденты оценивали, насколько они счастливы по шкале от 0 до 10, где 0 — это наименьший уровень счастья, а 10 — наивысший.

«Наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины и фармацевтики: их средняя оценка уровня своего счастья составила 6,1 балла. На втором месте сфера госслужбы и НКО (5,9 балла), на третьем — управление персоналом (5,8 балла). Наименее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы автобизнеса (4,4 балла), а также представители рабочего персонала (4,7 балла)», — говорится в сообщении.

В региональном разрезе наиболее счастливыми оказались жители Ханты-Мансийского АО (6,3 балла) и Краснодарского края (6 баллов), а наименее счастливые россияне проживают в Ставропольском (4,5 балла) и Пермском краях (4,8 балла), показал опрос.

Выяснилось, что респонденты в возрасте от 55 лет и старше чувствуют себя счастливее, нежели молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

В пресс-службе портала по трудоустройству рассказали, что опрос проводился с 21 по 27 октября среди 5,5 тыс. россиян.