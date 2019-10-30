ЦБ установил официальные курсы валют на 1 ноября.

Курс доллара понизился на 9,86 копейки, составив 63,7748 рубля (63,8734 рубля на 31 октября). Курс евро увеличился на 18,37 копейки, до 71,1918 рубля (71,0081 рубля на 31 октября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 12:18 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,94 рубля (плюс почти 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 71,4 рубля (плюс 21 копейка).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 63,71—63,96 рубля за доллар и 71,09—71,43 рубля за евро.