В штаб-квартире финансового супермаркета Банки.ру прошла OFFICEPARTY с Совкомбанком — неформальная встреча руководства кредитной организации с аудиторией крупнейшего банковского портала страны.

Мероприятие посетили порядка 100 человек.

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев поделился актуальными данными по росту бизнеса. Заместитель управляющего директора Анна Камбулова представила новую программу лояльности для держателей карт «Халва» .

Руководитель департамента клиентских впечатлений Илья Радаев рассказал о карте рассрочки «Социальная Халва» с бонусной программой для пенсионеров и о том, что Совкомбанк возьмет на себя комиссию за оплату услуг в приложении.

Встречу провела исполнительный директор Банки.ру Елена Ищеева.



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