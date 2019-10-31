Ключевая ставка ЦБ на конец 2019 года будет составлять 6,5% годовых. Такой прогноз представлен в презентации для инвесторов, подготовленной к выходу квартальной и девятимесячной отчетности группы Сбербанка по МСФО.

В июле 2019 года Сбербанк прогнозировал, что на конец года будет действовать ключевая ставка на уровне 7%, следует из опубликованных материалов.

Напомним, на начало текущего года ключевая ставка составляла 7,75%. Банк России в июне , июле и сентябре этого года отнимал от ставки по 0,25 процентного пункта, а в октябре уменьшил ее сразу на 0,5 п. п. — до текущего уровня 6,5%, предварительно анонсировав более решительное, чем до этого, снижение ключевой ставки на фоне устойчивого замедления инфляции.

Таким образом, Сбербанк, исходя из представленного прогноза, не ожидает больше снижений ключевой ставки в этом году. Как сообщал ранее ЦБ, следующее заседание его совета директоров по ключевой ставке (и последнее в этом году) запланировано на 13 декабря.

Ранее в текущем месяце, еще до последнего заседания регулятора по ключевой ставке (на тот момент она была на уровне 7%), главный экономист Сбербанка Антон Струченевский озвучил агентству «Прайм» прогноз по снижению ключевой ставки ЦБ в октябре на 0,5 п. п. и возможному снижению еще на 0,5 п. п. в декабре , в результате чего она может достичь 6% уже в конце текущего года. «В случае если в первой половине 2020 года внешний фон останется относительно спокойным, а инфляция все еще низкой, ЦБ может продолжить снижать ставку на 25 базисных пунктов в сентябре и декабре следующего года — до 5,5%», — не исключал Струченевский.



В сегодняшней презентации Сбербанка содержится прогноз по ключевой ставке на конец 2020 и 2021 годов на уровне 6,5% (против ожидавшихся в июле 6,75% на конец каждого из отчетных периодов).