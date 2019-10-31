Объем выдачи ипотечных кредитов за девять месяцев 2019 года, по данным ЦБ, сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 889,4 тыс. кредитов на сумму 1,96 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении «ДОМ.РФ».

Снижение объемов выдачи вызвано сокращением объемов кредитов, выдаваемых на рефинансирование. Так, за девять месяцев текущего года, по оценкам «ДОМ.РФ» и FRG, на эти цели выдано 44 тыс. кредитов на 98 млрд рублей (около 5% всей выдачи), в прошлом году — 133 тыс. кредитов на 266 млрд рублей (13% выдачи).

Объем выдачи новых ипотечных кредитов за девять месяцев 2019 года повысился на 3% по сумме и составил 1,86 трлн рублей, а количество таких кредитов сократилось на 6% до 845 тыс.

Также после изменений параметров программы ипотеки для семей с двумя и более детьми за апрель — август 2019 года выдано 14,4 тыс. кредитов на 39,5 млрд рублей. В августе доля выдачи «семейной ипотеки» в общем объеме кредитования новостроек достигла 16%.

В целом ипотечный портфель на 1 октября 2019 года вырос на 19% и достиг 8 трлн рублей, в том числе 0,5 трлн рублей ипотечных кредитов секьюритизировано. С начала 2019 года портфель увеличился на 12%.