Количество автомобилей, купленных в кредит , по итогам III квартала 2019 года составило 259,2 тыс. единиц, что на 19,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с предыдущим кварталом текущего года, в III квартале рост количества выданных автокредитов составил 6,1%.

Самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (19,3 тыс. ед.), Московской области (15,8 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (15,4 тыс. ед.), а также республиках Татарстан (13,5 тыс. ед.) и Башкортостан (11,7 тыс. ед.).

Самый высокий рост выдачи автокредитов был зафиксирован в Кемеровской (+87,4%), Кировской (+44,4%) и Волгоградской (+39,3%) областях, Чувашской Республике (+37,8%), а также в Тульской области (+35,8%). Единственным регионом из топ-30, в котором в III квартале 2019 года снизилось количество выданных автокредитов, оказалась Тюменская область без ХМАО и ЯНАО). В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов выросла на 14,1% и 14,2% соответственно.