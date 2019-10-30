Арбитражный суд Москвы утвердил положение о порядке продажи дома и двух земельных участков одного из бывших совладельцев Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, с начальной ценой в 103,5 млн рублей, говорится в определении суда.

Заявление о необходимости утверждения порядка продажи имущества было подано финансовым управляющим имуществом должника Любовью Киреевой.

В июле суд продлил на полгода процедуру реализации имущества Беджамова. Ходатайство о продлении срока банкротства было направлено в суд Киреевой.

Арбитраж 2 июля 2018 года признал Беджамова банкротом, в отношении него была введена процедура реализации имущества.

Арбитражный суд Москвы 11 марта 2016 года по заявлению ЦБ признал банкротом Внешпромбанк.