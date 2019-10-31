Металлинвестбанк снизил процентные ставки по кредитам для корпоративных клиентов , говорится в сообщении кредитной организации. Теперь получить средства для развития бизнеса можно по ставке от 10,6% годовых.

По словам заместителя председателя правления Металлинвестбанка, кредитная организация упрощает процедуру выдачи кредитов и уменьшает процентные ставки. Таким образом, клиенты банка получают больше возможностей для развития своего бизнеса.