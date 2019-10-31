Менее четверти россиян формируют финансовую «подушку» безопасности. При этом в пилотных регионах, участвующих в проекте Минфина РФ по повышению уровня финансовой грамотности, сбережения делают 38% населения, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.



«Мы вкладываем человеческие и финансовые ресурсы в этот проект и ведем мониторинг того, что происходит. Оказывается, что пилотные регионы по ряду направлений существенно продвинулись, в итоге гораздо более эффективно, чем в среднем по стране и (чем) регионы, которые стали участниками проекта чуть позже», — сказал Сторчак.

«Например, цифры, связанные с тем, какая доля населения стала использовать такой важный инструмент своей личной безопасности, как наличие финансовой «подушки» безопасности. Приведу три цифры: в пилотных регионах у нас доля такого населения составляет 38%, в регионах-участниках — 33%, а в целом по стране опрос показывает, что менее 25% населения активно использует этот продукт для того, чтобы обеспечить собственную безопасность», — уточнил замглавы Минфина.

По его словам, мониторинг показателей в рамках проекта осуществляется постоянно. Полученные данные будут использоваться для возможного продления проекта.

«Как раз это является одной из основ, которую мы будем использовать, чтобы просить правительство РФ дать возможность проект продлить и финансировать дальше за счет ресурсов федерального бюджета, а не смешанного финансирования, которое у нас было — часть средств использовалась как заем Всемирного банка, а часть средств — из федерального бюджета», — добавил Сторчак.

Проект Минфина по повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в России реализуется с 2011 года совместно со Всемирным банком. Проект призван сформировать у населения разумное финансовое поведение, ответственное отношение к личным финансам и навыки управления личным и семейным бюджетом.

В 2011 году в проекте участвовали два пилотных региона — Калининградская и Волгоградская области. В 2013 году к проекту присоединились Татарстан, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, а также Архангельская, Саратовская и Томская области.