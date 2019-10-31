Премьер-министр России Дмитрий Медведев надеется, что снижение инфляции улучшит условия ипотечного и потребительского кредитования в России. Об этом он сообщил на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.

«Будем надеяться, с учетом макроэкономических условий, которые складываются, — прежде всего, снижение инфляции — эти возможности будут расширяться как для юридических лиц, включая малый бизнес, так и для лиц физических. Я имею в виду, в первую очередь, ипотечное кредитование и потребительское кредитование тоже», — сказал глава правительства.