Аналитики ITI Capital рекомендуют инвесторам покупать акции интернет-компаний «Яндекс» и Mail Ru, ожидая сохранения их бизнеса в ближайшем будущем.

«Считаем дисконт к аналогам выше 15% чрезмерным, т.к. не ожидаем разрушения целостности бизнеса компаний», — говорится в комментарии. Они оценивают потенциал роста акций «Яндекса» до конца 2020 года выше 32%, а бумаги Mail Ru, по их мнению, могут подорожать на 27,7%.

Как указывается в обзоре инвесткомпании, положительным фактором для акций Mail ru является большая определенность в отношении акционерной структуры и хорошие финансовые показатели. По итогам III квартала компания сообщила о росте прибыли на 37,3%, показатель EBITDA увеличился на 33% — до 7,2 млрд рублей.

Их конкурент «Яндекс» показал небольшое снижение квартальной прибыли, однако выручка компании показала значительный рост. Скорректированный показатель EBITDA вырос по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2018 года на 29% — до 13,9 млрд рублей.

«Ключевое значение для акций «Яндекса» будет иметь финальная редакция закона об ограничении иностранного владения российскими IT-компаниями. Это может добавить волатильности акциям компании, и поэтому мы рекомендуем смотреть на горизонт инвестиций в акции «Яндекса» около полугода-года», — пишут аналитики ITI Capital. В целом, по их мнению, принятие закона в том или ином виде и вхождение госкомпаний/банков в капитал «Яндекса» неизбежна.