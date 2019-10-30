Индекс РТС в ходе торгов Московской биржи в четверг, 31 октября, превысил отметку 1 450 пунктов впервые с декабря 2013 года, свидетельствуют данные торговой площадки.



В пике роста индекс прибавлял 1,35%, достигая значения в 1 451,26 пункта, затем перешел к снижению и замедлился. По данным на 12:31 мск, индекс РТС составил 1 433,07 пункта, увеличившись на 0,08% к вчерашнему закрытию.

Индекс Мосбиржи на это же время снижался на 0,09%, составляя 2 908,41 пункта.



