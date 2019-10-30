Нацпроекты не разгонят российскую экономику, сообщает РБК со ссылкой на британскую консалтинговую компанию Oxford Economics. Стимулирующий эффект на ежегодный рост ВВП составит малые 0,1–0,2 п. п. в предстоящие пять лет, утверждает старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова.

Она акцентирует внимание на инвестиционных нацпроектах, таких как план расширения магистральной инфраструктуры, «Безопасные дороги» и «Жилье и городская среда», которые призваны ускорить экономический рост, но сомневается в стопроцентном освоении средств на них, учитывая текущие задержки в финансировании. Всего федеральный бюджет за девять месяцев 2019 года потратил 284 млрд из 563 млрд рублей, заложенных на 2019 год по этим трем капиталоемким нацпроектам, или около 50%.

В среднесрочной перспективе даже при стопроцентном и эффективном расходовании средств чистый положительный вклад в рост ВВП составит лишь 0,1 п. п. в 2020–2021 годах и 0,2 п. п. в 2022–2024 годах.

Для оценки эффектов капитальных затрат на экономический рост Слепцова использовала фискальные мультипликаторы, которые показывают, как меняется ВВП в зависимости от увеличения госрасходов: например, если увеличение расходов на 1% ВВП коррелирует с приростом экономики на 0,5%, это значит, что мультипликатор равен 0,5. Мультипликатор повышения НДС — отрицательный (минус 0,75), говорилось в исследовании ЦБ. Комбинируя эти показатели, Слепцова пришла к выводу, что реализация инвестиционных нацпроектов может сама по себе увеличить рост ВВП на 0,5–0,6 п. п., но с учетом отрицательных эффектов от повышения НДС стимул для экономики сокращается до 0,1–0,2 п. п.

Если эффективность реализации нацпроектов окажется выше ожиданий, чистый вклад в рост ВВП может увеличиться до 0,4–0,5 п. п., признает эксперт, но в любом случае «национальные проекты не дадут прорыва с точки зрения российской модели роста, до тех пор пока институциональная среда продолжает сдерживать производительность, а население в трудоспособном возрасте сокращается».

Минэкономразвития ожидает, что российская экономика ускорится с 1,3–1,7% роста в 2019–2020 годах до 3,1–3,3% в 2021–2024 годах, в том числе за счет реализации нацпроектов.