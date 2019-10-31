В следующем году в России сложится уникальная ситуация — в то время как мировой экономике гарантировано торможение, России гарантирован рост. Об этом рассказал бывший первый замминистра экономического развития и торговли, член Комитета гражданских инициатив, экономист Михаил Дмитриев в интервью Forbes . По его словам, если же «разогнать» российскую экономику не получится, то к 2024 году доходы населения так и не восстановятся до уровня 2012 года.

Новый кризис, вероятно, придет из США, сообщил Дмитриев. Американская экономика растет уже 122 месяца. Рынки «усыплены» этим ростом. Американская экономика может «перегореть» после выборов президента в США. Кризис в США подхватит Китай, там будет как минимум резкое торможение, рассказал эксперт. «На ладан дышит» и европейская экономика, она затормозится окончательно, и скорее всего наступит рецессия. Все это приведет к гипертрофированной глобальной рецессии, прогнозирует Дмитриев.

При этом, отмечает экономист, российская экономика в 2020 году войдет в противофазу с мировой. В России торможения, в отличие от мировой экономики, не будет.

«Российская экономика все больше и больше отделяется от мировой, в том числе в части зависимости от финансовых потоков. Мы за эту независимость заплатили кризисом 2014-2015 годов и падением доходов населения на 10%. Но теперь российской экономике благодаря этому, грубо говоря, наплевать на мировую рецессию», — пояснил Дмитриев и добавил, что у России есть все предпосылки, чтобы бюджетными и кредитно-денежными стимулами противостоять «импорту» рецессии из США и других стран.

По его мнению, 2020 год будет годом ускорения. Рост ВВП в следующем году может составить 2,5%, а при благоприятном стечении обстоятельств – даже 3% или еще выше.

Если мировая экономика вползет в новую рецессию, рано или поздно российская экономика это почувствует, сообщил Дмитриев. Если Минфин будет по-прежнему считать, что главный залог успешного развития – это профицитный бюджет и бюджетное правило в его нынешнем виде, то к 2024 году доходы населения могут так и не восстановиться до уровня 2012 года.

«Если же российские экономические власти смогут по максимуму использовать возможности для антикризисного стимулирования спроса и при этом будет ослаблено избыточное силовое давление на бизнес, тогда темпы роста 2-3% в год могут оказаться вполне достижимыми даже при торможении мировой экономики. В этом случае реальные доходы населения к 2024 году не только восстановятся, но и превысят максимальные пики за всю историю страны», — пояснил эксперт.