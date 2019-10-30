Оформить ДТП по европротоколу онлайн с 1 ноября можно будет в четырех пилотных регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, начинает работать «первый суперсервис в стране, который называется «Помощник ОСАГО ».



«Сервис позволит без участия ГИБДД в течение 10—15 минут после аварии оформить ДТП, — сообщил Юргенс на форуме лидеров страхового рынка «Время digital». — Приложение интегрировано с порталом госуслуг и Единой информационной системой, и информация о событии сразу же попадает в РСА и страховую компанию».

По статистике, сейчас по европротоколу оформляется более 52% ДТП. Однако ныне действующая IТ-платформа РСА препятствует эффективному развитию рынка автострахования из-за низкого качества данных и слабой надежности устаревшей платформы. Поэтому страховое сообщество планирует реализовать проект создания абсолютно новой платформы.

«В ее создание страховое сообщество вложит в течение пяти лет более трех миллиардов рублей, — сообщил Игорь Юргенс. — В нынешнем году уже инвестировано около полутора миллиардов рублей. Концепция будущей платформы сделать страхование ОСАГО абсолютно гарантированным и информационно прозрачным и для нас, и для регулятора». И чтобы оно соответствовало всем требованиям, которые предъявляют законодательство и регулятор, добавил глава ВСС.