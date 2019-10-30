«ДОМ.РФ» завершил размещение выпуска ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) на 95,7 млрд рублей, обеспеченных жилищными кредитами, выкупленными у ВТБ. Выпуск стал крупнейшим на российском рынке ипотечной секьюритизации за всю его историю, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«ВТБ и «ДОМ.РФ» завершили сделку секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ» объемом 95,652 млрд рублей. Это четвертая сделка секьюритизации ипотечного портфеля ВТБ в рамках выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством «ДОМ.РФ», — говорится в релизе.



По облигациям установлена плавающая ставка купона. Эмитентом выступает ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», дочерняя компания «ДОМ.РФ». Выпуск размещен по открытой подписке, номинальная стоимость каждой бумаги 1 тыс. рублей, юридический срок погашения 28 сентября 2049 года, ожидаемая дюрация около двух лет. Выпуск включен в первый уровень котировального листа Московской биржи.

«Выпуск ипотечных облигаций становится значимым фактором развития первичного ипотечного рынка и направлен на повышение доступности кредитов. Мы намерены и дальше расширять наше сотрудничество с «ДОМ.РФ», исходя из целей, заложенных в национальном проекте», — отметил руководитель управления секьюритизации «ВТБ Капитал» Андрей Сучков.

ВТБ и «ДОМ.РФ» в 2018 году подписали меморандум о расширении сотрудничества по проектам выпуска ипотечных облигаций в объеме до 500 млрд рублей. С декабря 2016 года размещено 14 выпусков ИЦБ «ДОМ.РФ» общим объемом более 420 млрд рублей.