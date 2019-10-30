Около 54% от занятого населения России имеют действующие кредиты, сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Задолженность по ипотеке имеет лишь 10,6% россиян. По данным регулятора, полученным от трех бюро кредитных историй, на 1 сентября хотя бы один кредит был у 39,5 млн россиян.

«Это достаточно немного относительно международных сравнений, мы знаем, что страны, в которых действительно были проблемы на рынке потребительского кредитования, демонстрировали гораздо более сильную закредитованность. В США, например, где был кризис потребительского кредитования, практически 100% населения было закредитовано», — отметила Данилова.

Доля заемщиков среди населения выросла по сравнению с показателем на начало 2018 года. Тогда кредиты были у 52,4% занятого населения (у 38,1 млн человек из 72,6 млн).

По словам представителя ЦБ, состав заемщиком постоянно обновляется. Из нынешних заемщиков 4,5 года назад 54% не имели кредитов, на начало 2017 года — 45%. «Говорить о том, что у нас есть проблема уже накопленной долговой нагрузки, что одни и те же люди берут кредиты, говорить об этом нельзя», — добавила Данилова.

«Если говорить про необеспеченные кредиты, то мы видим, что до сих пор большая часть людей имеют только один этот кредит и не имеет никаких долгов других», — отметила представитель ЦБ.

Так, для 57,9% взявших необеспеченный кредит, такой кредит является единственным, при этом доля таких людей в последние годы снижается (65,6% на 1 января 2015 года, 63,4% — на начало 2017 года, 60,1% — 2018-го). По ипотечным заемщикам показатель составляет 53,7%.