Долговая нагрузка россиян (обслуживание долга к располагаемым доходам) по необеспеченным кредитам на 1 октября 2019 года достигла показателя 8,9%, сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на конференции ОКБ «Кредитование-2020. Вызовы и новые возможности». Это максимум с 1 января 2015 года, когда показатель находился на уровне 9,3%.

«Начиная с 2017 года растет показатель долговой нагрузки, прежде всего по необеспеченным кредитам. По ипотеке достаточно стабильно за счет того, что сроки большие и ставки снижаются. Но по необеспеченным — мы видим рост, и показатель приближается к уровню пика, который наблюдался в 2015 году», — сказала Данилова.

Совокупная долговая нагрузка по всем видам кредитов достигла 10,6%, превысив максимум 2015 года (10,4% на 1 января).

«Это связано с ростом кредитования, продолжался высокий рост задолженности, это как раз приводило к тому, что показатель по инерции рос. Сейчас, может быть, рост несколько замедлится и на фоне замедления темпов роста кредитования, и в последнее время мы видим, что появился тренд на снижение процентных ставок», — отметила представитель ЦБ.

Напомним, чтобы охладить рост необеспеченного кредитования, ЦБ с 1 октября обязал банки рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (PTI, или ПДН, отношение среднемесячных платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу). По кредитам гражданам с высоким ПДН устанавливаются дополнительные надбавки к коэффициентам.

