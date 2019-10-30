«ВТБ Мобайл» 30 октября начинает работу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На начальном этапе получить сим-карту оператора можно в четырех отделениях ВТБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Подключиться к «ВТБ Мобайл» может любой желающий независимо от того, является ли он клиентом банка ВТБ. Стартовый пакет услуг предоставляется бесплатно до конца месяца подключения», — уточняют в банке.

В рамках тарифа «Базовый» для активных клиентов ВТБ доступна бесплатная мобильная связь — 150 минут звонков по России, 50 СМС, 3 ГБ интернет-трафика. Для этого достаточно совершать покупки по «Мультикарте» от 5 тыс. рублей в месяц.



Для активных клиентов ВТБ предоставляется скидка и на другие тарифные планы.

ВТБ запустил мобильного оператора 25 сентября 2019 года. Он работает на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. На сегодняшний день получить сим-карту можно в офисах банка в Москве и Санкт-Петербурге, в 2020 году такая возможность появится в других городах России.