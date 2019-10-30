ВТБ назначил цену в 2,6 млрд рублей за лот.
ВТБ не смог продать здание в административном комплексе в Большом Черкасском переулке, которые ранее принадлежали структурам бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, передает газета «Ведомости».
Газета указывает, что реализация недвижимости происходит в рамках плана реализации непрофильных активов, которые ВТБ получил после того, как стал контролировать Банк Москвы.
Согласно данным на сайте Единой электронной торговой площадки, ВТБ продавал здание за 2,6 млрд рублей.
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