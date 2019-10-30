ВТБ не смог продать здание в административном комплексе в Большом Черкасском переулке, которые ранее принадлежали структурам бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, передает газета «Ведомости» .

Газета указывает, что реализация недвижимости происходит в рамках плана реализации непрофильных активов, которые ВТБ получил после того, как стал контролировать Банк Москвы.

Согласно данным на сайте Единой электронной торговой площадки, ВТБ продавал здание за 2,6 млрд рублей.