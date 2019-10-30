Декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут использоваться как доказательства в уголовных делах, а доступ к ним силовиков должен быть закрыт, разъяснил президиум Верховного суда РФ.

Особый резонанс эта тема получила после статьи «Ведомостей» о том, что силовики использовали в уголовном деле против бизнесмена из Ленобласти Валерия Израйлита декларацию, которую он подал в рамках амнистии капиталов. Израйлита обвиняют в крупном мошенничестве, без малого три года он находится в СИЗО.

«Установлен абсолютный запрет… на использование в качестве основания для возбуждения уголовного дела или в качестве доказательства по уголовному делу факта предоставления декларации [об амнистии капиталов]», — сказано в разъяснении.

Верховный суд признал информацию из таких деклараций налоговой тайной.

«Иные государственные или негосударственные органы и организации [кроме Федеральной налоговой службы] не вправе получать доступ к таким сведениям и документам, в том числе и на основании судебного решения», — поясняет ВС РФ.

Только сам декларант может истребовать эти данные и приобщить их к делу, если пожелает. Все коллизии между законом «Об оперативно-разыскной деятельности» и законом об амнистии капиталов должны решаться в пользу последнего, разъяснил Верховный суд.

Амнистия капиталов проходит в России с 2015 года в несколько этапов, в минувшем июне стартовал третий. В ее рамках россияне могут задекларировать активы за рубежом, о которых они держали в неведении российские налоговые органы, и избежать любой ответственности, в том числе уголовной.