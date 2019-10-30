Госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» профинансирует поставки «Аэрофлоту» в лизинг 100 самолетов SSJ. Об этом сообщил журналистам глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов по итогам заседания набсовета, передает ТАСС.

«По всем вопросам повестки были приняты положительные решения. Самый важный и сложный вопрос был по приобретению ста самолетов Sukhoi Superjet для передачи в лизинг нашему главному национальному перевозчику — «Аэрофлоту», — сказал он.

Шувалов назвал сделку сложной и требующей капитала для ВЭБа и ликвидности. Объем сделки составляет 3,8 млрд долларов. «Эта сделка длинная, и суда должны поставляться начиная уже с конца 2019 года по 2026 год», — уточнил глава госкорпорации развития.

По его словам, в ходе заседания набсовета были представлены различные варианты финансирования сделки, которые включают определенные гарантии со стороны правительства либо задействование других механизмов. «Были даны поручения доработать на площадке Министерства финансов, и мы надеемся, что до конца года решение будет принято в окончательном варианте», — добавил Шувалов.



Он подчеркнул, что такая сделка будет полезна как для авиаперевозчика, так и для отечественного авиапрома.