Основными рисками для реализации базового сценария развития экономики, представленного Министерством экономического развития вместе с проектом федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, являются глобальная рецессия, пробуксовка структурных реформ и динамика потребительского кредитования в стране. Об этом говорится в тематическом материале из октябрьского выпуска «Мониторинга экономической ситуации в России», подготовленного экспертами Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Базовый сценарий прогноза предполагает стабильное развитие экономики в 2021—2022 годах темпами, превышающими 3%, при этом рост инвестиций в основной капитал в реальном выражении должен превысить 5% уже в 2020 году. «Это довольно амбициозные планы, для реализации которых необходимо смягчение бюджетной и кредитно-денежной политики. При этом ожидать в ближайшее время оживления частной инвестиционной активности едва ли возможно в силу как низкого внутреннего спроса, так и вероятного ухудшения внешнеэкономических условий. В целом основными рисками для реализации базового сценария являются глобальная рецессия, пробуксовка структурных реформ, динамика потребительского кредитования в стране», — комментирует автор материала — ведущий научный сотрудник научного направления «Макроэкономика и финансы» Института Гайдара, заведующий лабораторией исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Илья Соколов.

В числе прочего он указывает, что в 2018 году расходы федерального бюджета оказались на минимальном за десятилетие уровне в 16,1% ВВП. «Подобные результаты бюджетной консолидации явились следствием принятия бюджетного правила и позволили сократить расходы на национальную оборону и социальную политику, а также обеспечить небольшой рост расходов на образование, здравоохранение, социальную и производственную инфраструктуру. Этот позитивный шаг, по нашим оценкам, создал возможности для дополнительного увеличения темпов прироста ВВП в размере до 0,5 процентного пункта», — констатирует экономист.

«Однако на этом позитивные эффекты для экономики от введенного бюджетного правила и изменения структуры бюджетных расходов вследствие бюджетной консолидации и принятия национальных проектов исчерпываются. Наиболее важные для прорывного развития структурные преобразования лежат за их пределами: снижение барьеров на пути развития частной инициативы, вовлечение частных инвестиций в российское научное и научно-технологическое развитие, снижение государственного участия в экономике и повышение эффективности государственного управления, формирование комфортной регуляторной среды, независимой и справедливой судебной и правоохранительных систем», — говорится в материале.

Там отмечается, что расходы на национальные проекты, запланированные в законопроекте, выше расходов, заложенных в паспортах национальных проектов, в среднем на 4,8%. Рост совокупных расходов на национальные проекты год к году составит 10%, 12% и 20% в 2020, 2021 и 2022 годах соответственно. Увеличение расходов на период 2020—2022 годов запланировано в первую очередь по проектам «Наука», «Демография», и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — на 20,8%, 18% и 4,3% соответственно.

«В то же время вызывают вопросы важные аспекты этого роста. Во-первых, рост расходов по национальным проектам с низким уровнем исполнения расходов бюджетных средств в 2019 году повышает риски формального выполнения мероприятий с целью освоения средств. Во-вторых, рост расходов по одним национальным проектам при одновременном сокращении по другим может снизить совокупные мультипликативные эффекты для всей экономики. В-третьих, необходимо обратить внимание на сбалансированность распределения расходов между национальными проектами: расходы по отдельным проектам оказываются достаточно низкими, несмотря на их важность для достижения национальных целей», — рассуждает эксперт.

Он обращает внимание на то, что в условиях действия текущего бюджетного правила и при устойчиво сокращающихся доходах от нефтегазового сектора в бюджетном прогнозе предусмотрено планомерное сокращение бюджетных расходов на 2,8 п. п. ВВП — с 34,7% ВВП до 31,9% ВВП с 2019 по 2036 года. Между тем, по оценкам Института Гайдара и РАНХиГС, для решения задач структурного развития требуется поддержание расходов государства на уровне не ниже 34,5% ВВП при текущем уровне функций государства и масштабах госсектора. Поэтому уже в 2020–2022 годах для достижения национальных целей может оказаться необходимым увеличить расходы федерального бюджета на 0,5—0,7 п. п. ВВП в каждом году трехлетнего периода в пользу инвестиций в человеческий капитал и инфраструктуру.



При этом в качестве одной из оговорок в докладе указано, что «средств от повышения ставки НДС и налогового маневра в нефтегазовом секторе будет недостаточно и для компенсации сокращающихся нефтегазовых доходов, и для финансирования национальных проектов в период 2023—2024 годов».