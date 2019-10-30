Средняя ставка по ипотечным кредитам снизилась к уровню начала 2019 года и составила 9,68% годовых против 9,91% в августе. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«В сентябре также сохранилась тенденция к росту объемов кредитования: банки предоставили 107 тыс. ИЖК на общую сумму 239,2 млрд рублей, что на 1,3% больше объема ИЖК, выданных в августе», — говорится в сообщении ЦБ.

В сентябре сохранилась тенденция к росту объемов кредитования. Банки выдали предоставили 107 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 239,2 млрд рублей. Прирост по сравнению с августом составил 1,3%.