Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило банку «Русский Стандарт» долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «B-/B». Прогноз изменения рейтингов — «стабильный».

В агентстве полагают , что в ближайшие 12—18 месяцев показатели капитализации банка и его способность абсорбировать убытки будут постепенно улучшаться. Высокие показатели прибыльности и растущие объемы бизнеса «Русского Стандарта» в сегменте розничного кредитования будут поддерживать его показатели прибыльности и капитализации в ближайшие 12—18 месяцев. Также предполагается, что перераспределение активов из портфеля ценных бумаг в высокомаржинальные розничные продукты, такие как кредиты наличными, будет оказывать позитивное влияние на чистую процентную маржу банка, несмотря на снижающиеся процентные ставки в России и высокую конкуренцию в розничном сегменте.

По мнению S&P, несмотря на то, что убытки по кредитам будут у банка расти, это не ухудшит его показатели прибыльности и показатель рентабельности среднего капитала останется на уровне, близком к 20%. Растущие показатели прибыльности также позволят «Русскому Стандарту» использовать часть отложенных налоговых активов, которые продолжают оказывать давление на коэффициент капитала, скорректированного с учетом риска, вследствие их низкой способности абсорбировать убытки. Вместе с тем рост совокупных активов банка, по всей видимости, в среднем будет близким к нулю в ближайшие год-два в связи с наступающими сроками погашения ценных бумаг.

Способность банка абсорбировать убытки, как считают аналитики, останется слабой в ближайшие 12—18 месяцев вследствие значительного объема инвестиций в капитал материнской структуры, Russian Standard Co., и аффилированные компании, принадлежащие Рустаму Тарико и занимающиеся производством алкогольной продукции: Roust Corporation и Gancia. «Банк рассматривает возможность дальнейшего сокращения инвестиций в Roust Group, однако, на наш взгляд, сроки и условия реализации этих планов остаются в высокой степени неопределенными», — отмечается в релизе.

В агентстве полагают, что кредиты связанным сторонам (20,5 млрд рублей на середину года) продолжают оказывать давление на профиль рисков, которым подвергается банк. Тем не менее за девять месяцев текущего года объем таких кредитов сократился на 3 млрд рублей и может, по мнению аналитиков, уменьшиться на 10—12 млрд в ближайшие два года.

Показатель проблемных активов — около 6,3% портфеля на середину года — сопоставим у «Русского Стандарта» с показателями других российских розничных банков. В агентстве полагают, что за последние три года банк добился существенного повышения эффективности процедур отбора клиентов и стандартов андеррайтинга. Также отмечается переориентация стратегии развития банка с обслуживания кредитных карт и клиентов с высоким уровнем риска на обслуживание клиентов с хорошей кредитной историей. «В то же время мы не исключаем того, что планы банка относительно повышения темпов роста кредитования в розничном сегменте до 25—30% в ближайшие два года могут привести к более значительным убыткам по кредитам, чем мы прогнозируем в рамках нашего базового сценария», — добавляют в S&P.



«Стабильный» прогноз отражает мнение агентства о том, что растущие объемы розничного кредитования, стабильное качество активов и высокие показатели прибыльности банка будут оказывать позитивное влияние на его кредитный профиль.