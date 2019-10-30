Задолженность по кредитам, предоставленным в 1998—2002 годах из средств бюджета Союзного государства, по состоянию на 1 января 2019 года составила 3 млрд рублей, следует из сообщения Счетной палаты по итогам совместного заседания коллегий высших органов финансового аудита России и Белоруссии.

«Не решен вопрос о задолженности по бюджетным кредитам, выданным в 1998—2002 годах из средств союзного бюджета на реализацию трех программ («Развитие дизельного автомобилестроения», «Союзный телевизор» и «Электронная пластиковая карта»). На 1 января 2019 года ее размер составил почти 3 млрд рублей. В основном это проценты и пени, начисленные на основной долг», — говорится в сообщении ведомства.

При этом размер остатков средств бюджета Союзного государства снизился на 13,5% за 2018 год, отмечает Счетная палата.

«Начиная с 2018 года размер остатков снижается: за 2018 год — «минус» 13,5%, в первом полугодии 2019 года — «минус» еще 11,8%. Это произошло в основном за счет направления остатков на финансирование новых программ и проектов Союзного государства», — сообщил в ходе выступления на совместной коллегии аудитор Счетной палаты России Валерий Богомолов.

Также в 2018 году отмечен лучший показатель исполнения расходов союзного бюджета за последние восемь лет — свыше 99%. Остались не использованы около 50 млн рублей, что в 15 раз меньше, чем было в 2017 году.