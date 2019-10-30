Сбербанк и ВТБ открыли кредитную линию группе компаний «Ви Холдинг» в размере 41,5 млрд рублей для финансирования строительства самого крупного в России технологичного бизнес-парка класса «А» и объектов спортивной инфраструктуры. Доля участия каждого кредитора составляет 50%, сообщает пресс-служба Сбербанка.



«Данная сделка является крупнейшей по финансированию строительства коммерческой недвижимости на российском рынке синдицированного кредитования. Кредит предоставляется сроком на семь лет с возможностью пролонгации на пять лет. По завершении проекта в Москве появится современное городское пространство, комфортное для работы и отдыха», — комментирует вице-президент, директор департамента ключевых клиентов Сбербанка Алексей Гренков.



Бизнес-парк станет деловым ядром масштабного проекта комплексного развития территории бывшего аэродрома «Тушино» на северо-западе Москвы площадью участка 65 га, с развитой деловой, жилой, социальной, спортивной инфраструктурой и благоустроенными общественными пространствами. Совокупная строительная площадь проекта более 1 млн кв. м.

Ключевым инвестором (совместно с международным консорциумом инвесторов) и девелопером проекта выступает «Ви Холдинг» — международная инвестиционно-промышленная группа с российским капиталом.

Строительные работы начались в октябре 2018 года.



