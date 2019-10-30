Наиболее востребованной услуга круглосуточной технической поддержки является у пользователей программных продуктов, относящихся к классу систем для решения критически важных задач, которые предъявляют очень высокие требования к уровню их доступности. Cбой в работе таких систем может парализовать работу всего банка, либо оказать существенное влияние на его функционирование.

Примером подобных систем являются такие разработки компании «Кворум», как «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» или недавно выпущенный «Адаптер ФНС. 2-НДФЛ».

EDSmart предназначен для обеспечения защищенного информационного обмена электронными платежными и служебно-информационными сообщениями при использовании АРМ КБР‑Н и АРМ КБР-СПФС. EDSmart поддерживает режимы «ручного» и «автоматического шлюза». В режиме «автоматического шлюза» прохождение ЭС по всей цепочке обработки происходит без участия пользователя. Это позволяет обеспечить непрерывный процесс обмена ЭС между автоматизированными системами участника обмена и платежной системой ЦБ РФ.

Основные преимущества EDSmart:

Полное соответствие всем требованиям Регулятора, изложенным в Положении Банка России от 09.01.2019 № 672-П.

Возможность интеграции с любой автоматизированной системой, генерирующей электронные сообщения.

Функционирование на платформах СУБД Oracle, Microsoft SQL, PostgresPro.

Полный контроль «жизненного» цикла электронных сообщений.

Возможность работы со всеми типами электронных сообщений альбома УФЭБС.

Мгновенный переход на новый альбом УФЭБС без доработки кода и обновления версии EDSmart.

В настоящее время программный продукт EDSmart проходит процедуру исследования по оценке влияния (корректности встраивания) для получения заключения в ЦЗИСС ФСБ России.

«Адаптер ФНС. 2-НДФЛ», являясь подключаемым модулем программного комплекса «СМЭВ-Интегратор», позволяет организовать электронное взаимодействие с веб-сервисом Федеральной Налоговой Службы для получения сведений о доходах физических лиц в виде справки 2-НДФЛ. «Адаптер ФНС. 2-НДФЛ» может быть интегрирован с АБС от любого производителя и включен в сквозной роботизированный бизнес-процесс банковского скоринга. «Адаптер ФНС. 2-НДФЛ» совместно с другим продуктом компании Кворум — «Адаптером ПФР. Выписка о состоянии индивидуального лицевого счета» — позволяет снизить риски и увеличить долю потенциально платежеспособных заемщиков за счет повышения эффективности оценки кредитоспособности. В качестве СУБД может использоваться Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL.

ЗАО «АО Кворум» - надежный поставщик решений для высокотехнологичной поддержки бизнеса с более чем 25-летним опытом разработки, внедрения и сопровождения высокопроизводительных отказоустойчивых систем автоматизации ключевых бизнес-процессов кредитно-финансовых организаций, госорганов, предприятий телекоммуникационной отраслей.

Источник: Компания «Кворум»