Банк для предпринимателей «Точка» запустил музыкальную рекламу — клип , для которого The Hatters написали песню «Всё сразу». Режиссером ролика выступил Эмир Кустурица, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Идею разработало РА «Восход», за производство видео отвечали Daddy's Production. Съемки проходили в Болгарии и длились три дня. Главные роли сыграли российские блогеры Евгений Кулик, Илья Варламов, Снежана Самохина, а также сами музыканты из The Hatters.



В основе сюжета клипа лежит жизнь предпринимателей маленького городка, которые сталкиваются с трудностями, но, несмотря ни на что, добиваются успеха. Во многом — благодаря преданности своему делу. Таким образом авторы идеи проводят параллель между миром Эмира Кустурицы — гротескным, шумным, карнавальным абсурдом сюжетных коллизий — и миром российского предпринимательства, отмечается в релизе.

«Русско-цыганский народный уличный алкохардкор на душевных инструментах от группы The Hatters, звучащий в гротескном мире гениального режиссера Эмира Кустурицы, — это именно то, что, на наш взгляд, олицетворяет будни среднего российского предпринимателя. Мы хотели возвести в абсолют абсурдность сюжета, поэтому даже рекламные слоганы банка в роликах написаны в «цыганском» стиле», — комментирует сооснователь «Точки» Яна Ганник.



Рекламная кампания «Точки» состоит из одного шестиминутного музыкального клипа, семи 30-секундных рекламных роликов и одного радиоролика. В каждом из них показываются эпизоды из жизни разных предпринимателей: работающих в сфере услуг — владельцев автомастерских или салонов красоты; работающих с заграничными контрагентами и растаможкой; айтишников и представителей творческих профессий. Также показаны две ситуации, с которыми сталкиваются почти все предприниматели: регистрация бизнеса и участие в тендерах. Банк планирует продвигать ролики в Интернете, на ТВ и на радио.