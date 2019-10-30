Перечень приобретаемого имущества включает 17 воздушных судов.
Государственной Транспортной Лизинговой Компании в 2019 году может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 4,9 млрд рублей на осуществление капитальных вложений в приобретение воздушных судов отечественного производства в целях их дальнейшей передачи по договорам лизинга (аренды) в рамках подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» государственной программы «Развитие транспортной системы». Проект соответствующего постановления правительства, подготовленный Минтрансом, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Перечень приобретаемых воздушных судов включает 17 единиц: семь вертолетов Ми-8, три вертолета «Ансат», два самолета SSJ 100, пять самолетов Л-410, следует из приложения к документу.
«Министерству транспорта Российской Федерации — главному распорядителю средств федерального бюджета — не позднее трех месяцев со дня приобретения всех объектов недвижимого имущества… источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществить действия, направленные на увеличение уставного капитала ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», — говорится в постановлении.
В финансово-экономическом обосновании проекта указано, что реализация данного мероприятия направлена на пролонгацию мер по стимулированию спроса на авиацию отечественного производства, реализуемых лизинговой компанией на протяжении последних четырех лет, и на достижение целей ведомственной целевой программы «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок.
Для реализации мероприятия планируется заключение контракта на поставку 17 воздушных судов в период 2020—2021 годов. Необходимый объем финансирования составляет 9 млрд 472,97 млн рублей, в том числе бюджетные средства составят 4,9 млрд, средства внебюджетных источников — 4 млрд 572,97 млн рублей.
«Вся законтрактованная техника будет передана в лизинг, аренду эксплуатирующим организациям по некоммерческой ставке», — отмечается в материалах Минтранса.
В ведомстве напоминают, что в рамках уже предоставленных бюджетных инвестиций ГТЛК получила по договорам поставки 123 воздушных судна. Общая сумма бюджетных инвестиций на эти цели составила 62,948 млрд рублей, объем привлеченных средств по состоянию на 31 августа 2019 года превышает 63 млрд рублей.
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