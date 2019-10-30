Государственной Транспортной Лизинговой Компании в 2019 году может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета ‎в размере 4,9 млрд рублей ‎на осуществление капитальных вложений в приобретение воздушных судов отечественного производства в целях их дальнейшей передачи по договорам лизинга (аренды) в рамках подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» государственной программы «Развитие транспортной системы». Проект соответствующего постановления правительства, подготовленный Минтрансом, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Перечень приобретаемых воздушных судов включает 17 единиц: семь вертолетов Ми-8, три вертолета «Ансат», два самолета SSJ 100, пять самолетов Л-410, следует из приложения к документу.

«Министерству транспорта Российской Федерации — главному распорядителю средств федерального бюджета — не позднее трех месяцев со дня приобретения всех объектов недвижимого имущества… источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществить действия, направленные на увеличение уставного капитала ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», — говорится в постановлении.

В финансово-экономическом обосновании проекта указано, что реализация данного мероприятия направлена на пролонгацию мер по стимулированию спроса на авиацию отечественного производства, реализуемых лизинговой компанией на протяжении последних четырех лет, и на достижение целей ведомственной целевой программы «Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок.

Для реализации мероприятия планируется заключение контракта на поставку 17 воздушных судов в период 2020—2021 годов. Необходимый объем финансирования составляет 9 млрд 472,97 млн рублей, в том числе бюджетные средства составят 4,9 млрд, средства внебюджетных источников — 4 млрд 572,97 млн рублей.

«Вся законтрактованная техника будет передана в лизинг, аренду эксплуатирующим организациям по некоммерческой ставке», — отмечается в материалах Минтранса.



В ведомстве напоминают, что в рамках уже предоставленных бюджетных инвестиций ГТЛК получила по договорам поставки 123 воздушных судна. Общая сумма бюджетных инвестиций ‎на эти цели составила 62,948 млрд рублей, объем привлеченных средств ‎по состоянию на 31 августа 2019 года превышает 63 млрд рублей.

