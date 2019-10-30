Рубль остается недооцененной валютой, но его подстройка к долгосрочному уровню может быть прервана новыми внешними шоками. Об этом говорится в материале из октябрьского выпуска «Мониторинга экономической ситуации в России», подготовленном экспертами Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

«За III квартал 2019 года рубль обесценился к доллару на 2,1%, до 64,4 рубля за доллар, причем в основном снижение курса национальной валюты наблюдалось в августе. Ослаблению рубля способствовали падение цен на нефть на 9,2% в III квартале 2019 года по сравнению со II кварталом, до 61,9 доллара за баррель, и отток капитала с развивающихся рынков из-за замедления темпов роста мировой экономики», — отмечается в материале, посвященном анализу платежного баланса в III квартале 2019 года.

Согласно публиковавшимся данным ЦБ по итогам сентября , номинальный курс доллара на конец отчетного периода (и, соответственно, на конец III квартала) составил 64,42 рубля против 63,08 рубля на конец июня (разница, таким образом, составляет 2,08%).

Если брать средние курсы за квартал, то рубль, как свидетельствуют данные Центробанка, продемонстрировал незначительное ослабление к доллару и укрепился к евро . Так, средний номинальный курс доллара за III квартал составил 64,56 рубля против 64,55 во II квартале текущего года, курс евро — 71,82 против 72,52 рубля. По реальному курсу рубль, по оценке, ослаб в отчетном квартале на 0,2% к доллару и укрепился на 0,6% к евро. Квартальное укрепление рубля к корзине ключевых иностранных валют составило 0,7% по номинальным курсам и оценивается в 0,2% по реальным.

«По нашим оценкам, рубль остается недооцененной валютой, и в соответствии с состоянием фундаментальных факторов расчетное значение номинального курса доллара не превышает 62 рубля за доллар. Тем не менее подстройка рубля к долгосрочному уровню может быть прервана новыми внешними шоками», — отмечается в материале Института Гайдара и РАНХиГС.

Напомним, что в аналогичном обзоре, выпущенном в июле этого года , экономисты оценивали значение номинального курса доллара в соответствии с состоянием фундаментальных факторов не более чем в 61 рубль (после оценки в 62 рубля в апрельском материале ).



«До конца 2019 года смягчение монетарной политики развитых стран будет способствовать повышению привлекательности российских финансовых активов. Однако ухудшению состояния платежного баланса помимо традиционных рисков, связанных с падением цен на энергоносители, могут способствовать финансовая нестабильность в мировой экономике, а также возможное усиление санкций», — пишут также экономисты.

Ранее в октябре сообщалось, что в Высшей школе экономики на основе показателей платежного баланса РФ пришли к выводу, что российская валюта до конца года может ослабнуть до 66—68 рублей за доллар.



Сегодняшний официальный курс Банка России составляет 63,83 рубля за доллар.