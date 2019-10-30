В июле этого года экономисты оценивали значение номинального курса доллара в соответствии с состоянием фундаментальных факторов не более чем в 61 рубль.
Рубль остается недооцененной валютой, но его подстройка к долгосрочному уровню может быть прервана новыми внешними шоками. Об этом говорится в материале из октябрьского выпуска «Мониторинга экономической ситуации в России», подготовленном экспертами Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
«За III квартал 2019 года рубль обесценился к доллару на 2,1%, до 64,4 рубля за доллар, причем в основном снижение курса национальной валюты наблюдалось в августе. Ослаблению рубля способствовали падение цен на нефть на 9,2% в III квартале 2019 года по сравнению со II кварталом, до 61,9 доллара за баррель, и отток капитала с развивающихся рынков из-за замедления темпов роста мировой экономики», — отмечается в материале, посвященном анализу платежного баланса в III квартале 2019 года.
Согласно публиковавшимся данным ЦБ по итогам сентября, номинальный курс доллара на конец отчетного периода (и, соответственно, на конец III квартала) составил 64,42 рубля против 63,08 рубля на конец июня (разница, таким образом, составляет 2,08%).
Если брать средние курсы за квартал, то рубль, как свидетельствуют данные Центробанка, продемонстрировал незначительное ослабление к доллару и укрепился к евро. Так, средний номинальный курс доллара за III квартал составил 64,56 рубля против 64,55 во II квартале текущего года, курс евро — 71,82 против 72,52 рубля. По реальному курсу рубль, по оценке, ослаб в отчетном квартале на 0,2% к доллару и укрепился на 0,6% к евро. Квартальное укрепление рубля к корзине ключевых иностранных валют составило 0,7% по номинальным курсам и оценивается в 0,2% по реальным.
«По нашим оценкам, рубль остается недооцененной валютой, и в соответствии с состоянием фундаментальных факторов расчетное значение номинального курса доллара не превышает 62 рубля за доллар. Тем не менее подстройка рубля к долгосрочному уровню может быть прервана новыми внешними шоками», — отмечается в материале Института Гайдара и РАНХиГС.
Напомним, что в аналогичном обзоре, выпущенном в июле этого года, экономисты оценивали значение номинального курса доллара в соответствии с состоянием фундаментальных факторов не более чем в 61 рубль (после оценки в 62 рубля в апрельском материале).
«До конца 2019 года смягчение монетарной политики развитых стран будет способствовать повышению привлекательности российских финансовых активов. Однако ухудшению состояния платежного баланса помимо традиционных рисков, связанных с падением цен на энергоносители, могут способствовать финансовая нестабильность в мировой экономике, а также возможное усиление санкций», — пишут также экономисты.
Ранее в октябре сообщалось, что в Высшей школе экономики на основе показателей платежного баланса РФ пришли к выводу, что российская валюта до конца года может ослабнуть до 66—68 рублей за доллар.
Сегодняшний официальный курс Банка России составляет 63,83 рубля за доллар.
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