Банк России привлек три финансовые организации к административной ответственности, свидетельствует информация на сайте регулятора.

В частности, Промсвязьбанк как юридическое лицо привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Три соответствующих постановления от 11 октября 2019 года вступили в силу 29 октября.

Во всех трех случаях банку назначен административный штраф. По указанной статье КоАП штраф для юрлиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Банк «Уралсиб» оштрафован по этой же статье КоАП (трижды), а также по статье 15.26.3 («Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй»). По второй из указанных статьей нарушение полностью формулируется как «неисполнение установленной законом обязанности по представлению в установленный законом срок источником формирования кредитной истории информации, подтверждающей достоверность ранее переданных сведений или правомерность запроса кредитного отчета, оспариваемые субъектом кредитной истории, либо ненаправление указанным источником соответствующих достоверных сведений или просьбы об удалении неправомерного запроса в бюро кредитных историй в установленный законом срок». Штраф по статье 15.26.3 КоАП для юрлиц также может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Четыре постановления в отношении «Уралсиба» также были вынесены 11 октября и вступили в законную силу 29 октября.

Кроме того, ЦБ оштрафовал микрофинансовую компанию «Мани Мен». Одно из постановлений от 11 октября, вступивших в силу 29 октября, вынесено по статье 14.29, а второе — по части 6 статьи 15.26.1 КоАП . Статья 15.26.1 называется «Нарушение законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности», в части 6 идет речь о «непредставлении или несвоевременном представлении микрофинансовой организацией информации, содержащейся в кредитной истории, в бюро кредитных историй», за что юрлицам грозит такой же штраф, как в других вышеупомянутых случаях, — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Напомним, что для каждой из организаций это не первый за последнее время случай привлечения к административной ответственности.



Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.