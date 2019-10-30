Россияне в конце лета существенно снизили чистый спрос на валюту. Об этом свидетельствуют данные опубликованного Центробанком «Обзора основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в августе 2019 года» .

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) сократился в августе по сравнению с июлем текущего года на 25% и составил в долларовом эквиваленте 3,5 млрд долларов. Спрос населения на доллары США снизился на 20%, на европейскую валюту — на 33%, до 2,2 млрд и 1,2 млрд долларов соответственно.

Объем покупки населением наличной инвалюты в банках уменьшился по сравнению с июлем на 28% — до 1,9 млрд долларов. С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, физическими лицами было снято 1,6 млрд долларов (минус 21% к июлю).

Совокупное предложение населением наличной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в августе 2019 года по сравнению с июлем уменьшилось на 5% и составило 3,1 млрд долларов. Совокупное предложение населением долларов сократилось на 5%, европейской валюты — на 7%, до 2,1 млрд и 1 млрд долларов соответственно.

В августе физлица продали банкам 1,4 млрд долларов наличной иностранной валюты (на 14% больше, чем месяцем ранее) и зачислили на валютные счета в банках 1,7 млрд долларов (минус 17%).

Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту снизился в августе по сравнению с предыдущим месяцем в четыре раза и составил 0,3 млрд долларов. Как уточняют в ЦБ, это минимальное значение с мая 2016 года, причем снижение чистого спроса отмечалось и по долларам США, и по европейской валюте.

