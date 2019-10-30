Оформить кредит по сниженной ставке могут военнослужащие - участники Накопительно-ипотечной системы не менее 3 лет. Ставка действует на протяжении всего срока кредитования при выполнении условий страхования.

Одновременно Банк увеличил максимальный размер кредита по программе «Военная ипотека» до 4,3 млн рублей. Семьи, где оба супруга военнослужащие и проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, могут оформить «Военную ипотеку – Кредит семейный» в размере до 8,6 млн рублей, жители других регионов - до 6 млн рублей.

«Банк ЗЕНИТ держит одну из самых низких ставок по ипотеке для военнослужащих на рынке. Основные преимущества наших продуктов - это получение большей суммы кредита, при условии, что оба супруга военнослужащие, отсутствие комиссии за досрочное погашение, возможность использования материнского капитала для первоначального взноса и сотрудничество с ведущими строительными компаниями», - отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Кредитование по программам «Военная ипотека» и «Военная ипотека – Кредит семейный» доступно для семей, в которых с 1 января 2018 г. и не позднее 31 декабря 2022 г. родился второй и последующий ребенок. Действие программы распространяется на покупку квартир на первичном и вторичном рынках или при оформлении договора долевого участия. Первоначальный взнос составит 20% от стоимости приобретаемой квартиры.