В течение месяца - до 23 ноября 2019 года, на переводы по этим направлениям, отправленные в мобильном приложении или на сайте Юнистрим, комиссия составит всего 1% (мин. 50 рублей).

Если клиент предпочитает отправить перевод в Таджикистан и Кыргызстан онлайн с выплатой в национальной валюте, долларах или евро, комиссия не взимается.

Страны СНГ относятся к наиболее востребованным направлениям Юнистрим, поэтому для жителей данных регионов система регулярно проводит специальные акции, устанавливая низкие тарифы и выгодные курсы конвертации валют.

Чтобы воспользоваться выгодными условиями переводов, скачайте мобильное приложение Юнистрим Денежные переводы в App Store и Google Play .

Перевести деньги с помощью приложения просто: данные пользователя и все онлайн операции запоминаются автоматически. Для еще большего удобства клиентов интерфейс доступен на таджикском и киргизском языках.

Перевод Юнистрим в Таджикистане и Кыргызстане легко получить как в крупных городах, так и в отдаленных регионах страны. В Таджикистане сеть Юнистрим охватывает более 1100 пунктов выдачи, а в Кыргызстане - более 1200.