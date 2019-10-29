В России 29 октября вступил в силу закон, согласно которому каждый договор займа должен иметь уникальный идентификатор, который будет отражаться в кредитной истории. Новая норма обеспечит корректный расчет совокупной долговой нагрузки для снижения рисков закредитованности россиян, рассчитывают в Минфине.

Как напомнили в министерстве, сведения о договорах кредита могут храниться в разных бюро кредитных историй (БКИ).

«Для корректного расчета совокупной платежной нагрузки физических и юридических лиц при получении сведений из разных БКИ законопроектом предлагается ввести единый идентификатор договора, который будет отражаться в кредитной истории», — говорится в сообщении.

В Минфине пояснили, что законопроект запрещает бюро принимать от кредитных организаций, микрофинансовых организаций или кредитных кооперативов информацию по договорам займа без такого идентификатора. «Кроме того, предлагается установить обязанность таких организаций присвоить уникальные идентификаторы всем действующим договорам с заемщиками не позднее одного года со дня вступления в силу новых норм», — уточнили в министерстве.

«Введение уникальных идентификаторов позволит избежать дублирования данных и устроить пробелы в кредитных историях, возникающие при изменении реквизитов заемщика, например, данных паспорта, фамилии, имени, отчества», — напомнили в Минфине. Такой идентификатор не подлежит изменению при уступке права требования или переводе долга по соответствующему договору.

Порядок присвоения таких идентификаторов будет устанавливать Банк России.