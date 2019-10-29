Мужчина, вооруженный ножом, во вторник попытался ограбить банк в одном из центральных районов японской столицы. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Сообщается, что мужчина также держал в руках картонную коробку, в которой, по его утверждениям, находилась бомба. Угрожая взорвать банк, мужчина требовал от его сотрудников наличных денег.

Нападавшего задержал прибывший на место инцидента наряд полиции, коробка в его руках оказалась пустой.

В результате происшествия никто не пострадал.