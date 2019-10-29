Депутаты Госдумы предложили закрепить приобретение автомобиля в качестве меры дополнительной государственной поддержки семей, имеющих детей, и соответствующего направления распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. Соответствующий законопроект опубликован в базе СОЗД.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен на создание условий для обеспечения автотранспортом семей, имеющих двух и более детей.

Так, согласно документу, семья сможет купить автомобиль, произведенный на территории России, стоимостью не больше 1 млн рублей и мощностью не больше 125,08 л. с. Помимо кресла водителя, в машине должно быть три пассажирских места. Купленный автомобиль оформляется в общую собственность детей. Если семья решит продать автомобиль в течение трех лет с момента покупки, она должна будет вернуть средства маткапитала в Пенсионный фонд России, отмечается в законопроекте.