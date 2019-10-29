Платформа Сбербанка «ДомКлик» совместно с ключевыми застройщиками в Москве и Московской области запускает сервис подбора квартир в новостройках.

«Клиент в форме подбора на DomClick.ru указывает параметры квартиры, которую желает приобрести. На основе персональных предпочтений формируется список предложений от проверенных застройщиков со скидкой до 3% и отправляется клиенту в чат личного кабинета», — рассказали в Сбербанке.

Сервис подбора недвижимости работает в пилотном режиме на территории Московского региона. Услуга предоставляется бесплатно клиентам с одобренной ипотекой Сбербанка. Подать заявку на ипотеку можно на DomClick.ru.



По информации директора дивизиона «ДомКлик» Николая Васева, к сервису онлайн-подбора недвижимости уже подключились 15 крупнейших застройщиков, которые предлагают клиентам квартиры в 110 жилых комплексах.