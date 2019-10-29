Далеко не все семьи в России могут откладывать деньги, но в Центробанке исходят из того, что семьи с доходом 45 тыс. рублей на человека имеют такую возможность. Об этом первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил 29 октября на презентации законопроекта о гарантированном пенсионном продукте (ГПП).

Кроме того, по его словам, часть граждан, у которых есть пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах, могут также конвертировать их в ГПП.



«Конечно, для этого потребуется время, и пенсионные фонды должны доказать свою эффективность», — отметил он.

Во вторник, 29 октября ЦБ и Минфин представили свои инициативы по введению гарантированного пенсионного продукта. Гражданам предоставят возможность отчислять на пенсию часть своей зарплаты, а государство взамен предоставит им налоговые льготы. Кроме того, взносы будут гарантироваться Агентством по страхованию вкладов (включая инвестиционный доход, который будет фиксироваться раз в пять лет), а пенсии на этапе выплат ежегодно индексироваться на размер инфляции. В случае тяжелой жизненной ситуации эти деньги можно будет изъять досрочно.

«Мы с Алексеем Владимировичем (Моисеев, замминистра финансов. — Прим. Банки.ру) обязуемся, как только закон о ГПП вступит в силу, начать делать взносы», — пообещал Швецов.

