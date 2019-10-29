С момента вступления в силу закона и до конца сентября кредитные организации получили более 9 тысяч заявлений заемщиков о предоставлении ипотечных каникул, пишет «Российская газета» , ссылаясь на Банк России. По 60% заявлений банки приняли положительные решения. Как сообщили изданию в ЦБ и крупных банках, абсолютное большинство клиентов выбрали максимальную отсрочку — полгода.

По мнению представителей банков, это связано с тем, что клиенты не могут спрогнозировать длительность периода поиска работы при потери работы, а при временной нетрудоспособности более двух месяцев подряд закладывают срок лечения и реабилитацию. Также одна из частых причин обращения за отсрочкой — увеличение числа иждивенцев. Во время действия ипотечных каникул клиенты имеют право либо уменьшить сумму платежа по кредиту, либо полностью приостановить выплаты — как правило, заемщики выбирают второй вариант, рассказали в банках.

В законе об ипотечных каникулах некоторые механизмы не прописаны напрямую — в нем отсутствуют нормы, позволяющие банку запросить документы, которые подтверждали бы снижение дохода заемщиков — индивидуальных предпринимателей, говорит собеседник издания в одном из банков. Кроме того, не указаны правила рассмотрения документов в случае, если заемщиком по договору выступают несколько лиц: в частности, в законодательстве не урегулированы действия и правовые последствия, наступающие в результате поступления требования от одного из заемщиков по кредитному договору. Также, по словам собеседника, отсутствуют нормы, регулирующие рассмотрение требований заемщиков, чье снижение дохода связано с выходом на пенсию или в отпуск по уходу за ребенком.

По данным собеседника, о корректировке законодательства по всем указанным аспектам речи пока не идет.