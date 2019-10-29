Совкомбанк снизил ставки по вкладам в рублях.

Изменение составило 0,6 процентного пункта для вкладов сроком от одного до трех месяцев, на 0,2 п. п. — сроком от шести до девяти месяцев, на 0,3 п. п. — сроком свыше года.

«Продли лето с Халвой» (на два, шесть месяцев и один год) можно оформить под 6—6,5% годовых. Возможно пополнение.

«Максимальный доход» (на два и три года) привлекается под 6,1—6,5% годовых.

«Удобный» (на срок от трех месяцев до трех лет) привлекается под 5,5—6,4% годовых. Предусмотрено пополнение и частичное расходование средств.

Минимальная сумма первоначального взноса по вышеперечисленным вкладам составляет 50 тыс. рублей.

Процентные ставки по «Постоянному доходу» (от 30 тыс. рублей на срок от одного месяца до трех лет) теперь составляют 4,8—5,9% годовых. Депозит пополняемый. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Возможно увеличение ставки на 1 п. п. при использовании вкладчиком карты «Халва».